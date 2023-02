Herzanhänger mit Bildern: Shiffrin erinnert an toten Vater

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat bei den Alpin-Weltmeisterschaften in Frankreich mit einer emotionalen Geste an ihren toten Vater Jeff erinnert.

Die beste Skirennfahrerin der Historie, die Gold im Riesenslalom gewonnen hatte, trug bei der Zeremonie am Abend eine Kette mit einem Herzanhänger. In diesem waren zwei kleine Bilder ihres Papas zu sehen, die Shiffrin zusammen mit ihrer Goldmedaille in die Kameras hielt.

Jeff Shiffrin war im Februar 2020 an den Folgen eines Sturzes vom Dach gestorben. Die zweimalige Olympiasiegerin brach damals die Saison vorzeitig ab. «Ich werde nie begreifen können, dass ich nicht mehr mit meinem Vater reden kann», sagte Shiffrin erst vor wenigen Tagen in Frankreich: «Es gibt Momente, da glaubst du nicht, dass du überlebst, aber dann schaffst du es doch.»