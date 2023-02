Herrmann-Wick vor WM-Start: Wird Zeit, dass es losgeht

Am Mittwoch fällt der Startschuss: Die Heim-WM im Biathlon in Oberhof beginnt mit der Mixed-Staffel. Größte deutsche Medaillenhoffnung ist derweil Denise Herrmann-Wick.

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick fiebert dem Start der Heim-Weltmeisterschaften in Oberhof entgegen.

«Man merkt jetzt schon, dass sich eine positive Spannung aufbaut. Es wird Zeit, dass es losgeht», sagte die 34-Jährige mit Blick auf das erste WM-Rennen an diesem Mittwoch mit der Mixed-Staffel. Welche vier aus dem zwölfköpfigen deutschen Aufgebot laufen, ist offiziell noch nicht bekannt. Aber Deutschlands größte Medaillenhoffnung Herrmann-Wick, die in dieser Saison für die bisher einzigen zwei Siege sorgte, ist mit Sicherheit gesetzt.

Bis zum 19. Februar kämpfen nach Angaben des Weltverbandes IBU 260 Athletinnen und Athleten aus 36 Ländern in zwölf Rennen um die Medaillen. Erwartet werden am Rennsteig nach dem Ende der Corona-Beschränkungen an den neun Wettkampftagen mehr als 160.000 Fans. Über 150.000 Tickets wurden schon verkauft.

Eine Medaillenvorgabe gibt es im deutschen Team nicht. «Wir wollen bei jedem Wettkampf vorne mitmischen und bei der Flower Ceremony vertreten sein. Gelingt uns das, klappt es sicher auch mit der einen oder anderen Medaille», sagte Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon im Deutschen Skiverband. Man habe nach den schwierigen Corona-Jahren zudem die Hoffnung, dass die WM in Oberhof einen kleinen neuen Biathlon-Boom auslöst und zusätzliche Begeisterung für diesen Sport entfacht, sagte Bitterling. «Dass es dafür den einen oder anderen deutschen Erfolg braucht, ist klar.»

«Die Teamevents sind immer ein Highlight, bei dem wir immer um die Medaillen mitkämpfen wollen. Das ist unser Anspruch. Bei den Einzelkonkurrenzen sind wir nicht in der Favoritenrolle – das sind im Männerbereich eindeutig die Norweger. Wir wollen aus der Jägerposition kommen und um die Medaillen mitkämpfen», sagte Herren-Bundestrainer Mark Kirchner.Der DSV gab am Montag offiziell den kompletten Kader bekannt, den letzten Platz hatte sich Philipp Nawrath (SK Nesselwang) gesichert. Zuvor standen bereits Herrmann-Wick (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich-Walz (SC Schönwald), Hanna Kebinger (SC Partenkirchen), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Vanessa Voigt (SV Rotterode) und Anna Weidel (WSV Kiefersfelden) bei den Damen sowie Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Roman Rees (SV Schauinsland), Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg) und David Zobel (SC Partenkirchen) fest.