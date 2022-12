Geiger stürzt beim Weltcup in Engelberg

Der 29-Jährige fiel nach der Landung seines Sprungs auf starke 140 Meter und rutschte über den Hang. Ohne fremde Hilfe stand der Oberstdorfer wieder auf.

Geiger winkte zum Zeichen, dass alles in Ordnung sei, ins Publikum und verließ den Auslauf mit den Skiern in der Hand. Dank seines weiten Satzes qualifizierte er sich trotz des sturzbedingten Punktabzugs für den zweiten Durchgang. Der Wettkampf in der Schweiz ist der letzte vor der Vierschanzentournee, die am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt.