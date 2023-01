Ex-Biathletin Hildebrand erstmals Mutter

Wie die 35-Jährige aus Sachsen-Anhalt bei Instagram mitteilte, hat sie eine «kleine Frau» zur Welt gebracht und postete dazu ein Foto der Hand ihrer Tochter. Hildebrand hatte ihre Schwangerschaft im vergangenen September überraschend öffentlich gemacht und daraufhin direkt ihre Karriere beendet.

Eigentlich wollte sie noch bei der Heim-WM im Februar in Oberhof an den Start gehen und hatte dafür im vergangenen Jahr auch an der Saisonvorbereitung teilgenommen. «Ich hatte einen Traum, ich hatte eine Zielstellung und hatte einen Plan auf dem Weg nach Oberhof ... und dann kam das Leben dazwischen», schrieb Hildebrand damals und freute sich auf den ersten Nachwuchs.

Hildebrand war über 15 Jahre fester Bestandteil der deutschen Biathlon-Nationalmannschaft. Bei den Weltmeisterschaften in Kontiolahti 2015 und Hochfilzen 2017 wurde sie jeweils Weltmeisterin mit der Staffel. Zweimal war sie als Fünfte beste deutsche Skijägerin im Gesamtweltcup.