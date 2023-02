Erst WM-Mixed, dann Studienfahrt: Armbrusters rasante Tage

17 Jahre und schon mit einer WM-Medaille dekoriert: Nathalie Armbruster hat bei den Titelkämpfen in Planica einen riesigen Erfolg gefeiert. Aus Slowenien geht es direkt zur Klassenfahrt.

Für Nathalie Armbruster gibt es in diesen Tagen keine Pause. Die 17 Jahre junge Nordische Kombiniererin aus Freudenstadt hetzt von Höhepunkt zu Höhepunkt: Dienstag Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier der nordischen Ski-WM, Freitag WM-Silber im Einzel, Sonntag Premiere im WM-Mixed und anschließend vom Tal der Schanzen im slowenischen Planica direkt in die deutsche Hauptstadt.

«Ich fahre direkt am Montag von hier nach Berlin auf Studienfahrt - volles Programm», erzählte die überglückliche Armbruster, nachdem sie nach einem Normalschanzensprung und dem Fünf-Kilometer-Lauf Rang zwei hinter Norwegens Gyda Westvold Hansen erobert hatte. «Die Medaille bekommt auf jeden Fall einen besonderen Platz. Den muss ich mir noch überlegen, wo ich sie am häufigsten sehe und mich da an die tolle WM zurückerinnern kann. Ich finde bestimmt einen guten Platz», sagte die 17-Jährige, die nach eigener Aussage noch keinen Alkohol trinkt und deshalb mit alkoholfreiem Sekt mit ihrem Team anstieß.

Am Sonntag ist dann im Mixed eine weitere Medaille realistisch. Bundestrainer Florian Aichinger ließ zunächst offen, wer neben Armbruster den zweiten Frauen-Platz bekommt.