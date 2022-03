DSV-Team bei Mixed-Wettbewerb in Frankreich auf Rang drei

Das deutsche Ski-Team ist beim alpinen Saisonfinale in Frankreich auf Platz drei im Mixed-Wettbewerb gefahren.

Das stark ersatzgeschwächte Quartett um Slalom-Spezialistin Lena Dürr setzte sich im kleinen Finale der Parallelrennen in Meribel mit 3:1 gegen Weltmeister Norwegen durch. Nach einem souveränen Erfolg über Italien waren die Deutschen im Halbfinale am späteren Sieger aus der Schweiz gescheitert. Rang zwei ging an Olympiasieger Österreich.

Neben Dürr war Julian Rauchfuss der einzige Athlet im deutschen Team, der auch zum Gewinn der Silbermedaille im Mixedevent bei den Olympischen Winterspielen in China vor einem Monat beigetragen hatte. Komplettiert wurde die Riege von Fabian Gratz und Antonia Kermer. Die angeschlagenen Topfahrer Linus Straßer und Alexander Schmid hatten sich für ihre Einsätze in den Einzelrennen am Wochenende geschont.