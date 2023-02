Carl und Gimmler bei WM für Langlauf-Teamsprint nominiert

Für die Männer-Mannschaft nominierte Teamchef Peter Schlickenrieder Friedrich Moch, der Siebter im Skiathlon geworden war, und Janosch Brugger. Katharina Hennig, die bei den Olympischen Winterspielen in China im vergangenen Jahr überraschend Gold mit Carl in dieser Disziplin gewonnen hatte, verzichtet auf einen WM-Start im Teamsprint am Sonntag. Hennig startet an diesem Samstag im Skiathlon.