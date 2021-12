Bundestrainer Horngacher verteidigt Weltmeister Eisenbichler

«Er ist nicht in einer Talsohle, davon ist er weit weg», sagte der Chefcoach aus Tirol am Montag in einer digitalen Medienrunde. In Engelberg (Schweiz) hatte der 30 Jahre alte Bayer zuletzt die Plätze 27 und 35 belegt und damit die Generalprobe für die Tournee verpatzt.

«Ein bisschen hat ihm das Selbstvertrauen gefehlt. Wir haben dran gearbeitet. Er hat die letzte Einheit sehr gut absolviert», sagte Horngacher über Eisenbichler. Der Trainer erwartet den Dreifach-Weltmeister von 2019 und Doppel-Weltmeister von 2021 zwar nicht in seiner Topform, kann sich eine Rückkehr in die erweiterte Weltspitze aber vorstellen.

«Er hat schon so viele gute Dinge gemacht. Er muss ruhig beginnen und schauen, dass er zwei, drei gute Trainingssprünge macht», sagte der 52 Jahre alte Horngacher. Die Tournee beginnt am Mittwoch (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Oberstdorf im Allgäu. Eisenbichler ist im deutschen Team die Nummer zwei hinter Karl Geiger.