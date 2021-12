Biathletin Preuß muss nach Fußverletzung länger pausieren

Nach Abschluss aller Untersuchungen erteilten die behandelnden Ärzte ein zehntägiges Belastungsverbot für das linke Sprunggelenk. Danach sollte dann wieder eine sukzessive Belastungssteigerung möglich sein, hieß es.

Deshalb wird Preuß, die im vergangenen Jahr Dritte des Gesamtweltcups wurde und neben Denise Herrmann als Medaillenhoffnung bei den Olympischen Spielen in Peking im Februar gilt, beim ersten Weltcup des neuen Jahres vom 6. bis 9. Januar in Oberhof noch fehlen. Sie hofft, dann bei den Heimrennen in Ruhpolding (12. bis 16. Januar) dabei sein zu können.

Preuß war in der Vorwoche beim Weltcup im französischen Le Grand-Bornand auf einer Treppe ausgerutscht und mit dem linken Sprunggelenk umgeknickt. Sie musste danach ohne Einsatz abreisen.