Biathlet Doll gewinnt Massenstart-Weltcup-Rennen in Antholz

Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat erstmals in dieser Saison ein Weltcup-Rennen gewonnen.

Im Massenstart von Antholz setzte sich der 31-Jährige klar vor dem zwölfmaligen Weltmeister Johannes Thingnes Bö aus Norwegen durch. In der vergangenen Woche war Doll bereits Sprint-Zweiter beim Heimweltcup in Ruhpolding geworden. Nach einer Strafrunde lag Doll im letzten Männer-Einzelrennen vor Olympia nach einem Schießfehler 31,3 Sekunden vor dem Norweger, der zweimal in die Strafrunde musste. Für Doll war es der insgesamt dritte Weltcup-Sieg. Dritter wurde der Norweger Sturla Holm Laegreid.