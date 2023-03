Althaus stürzt: «Blaue Flecken» und Platz fünf

Skispringerin Katharina Althaus hat am Holmenkollen in Oslo durch einen Sturz den möglichen Sieg verpasst.

Skispringen in Oslo

Die dreifache Weltmeisterin von Planica kam nach einem Versuch auf 133 Meter zu Fall. Althaus verlor nach dem Aufsprung das Gleichgewicht und kippte in voller Fahrt nach rechts um. Die 26 Jahre alte Allgäuerin klopfte sich selbst auf den Kopf und gab schnell Entwarnung. Mit normalen Noten hätte sie deutlich gewonnen, so landete sie lediglich auf Platz fünf.

Althaus gefasst: «Es wollte halt heute nicht so»

«Es ist ein bisschen ärgerlich, weil der Sprung richtig gut war. Eigentlich kann ich den da locker stehen, aber es wollte halt heute nicht so», sagte Althaus im ZDF. «Mir ist Gott sei Dank nichts passiert, mir geht es gut. Ich habe vielleicht ein paar blaue Flecken, aber es ist gutgegangen.» Beste Deutsche wurde Selina Freitag (125 und 123,5 Meter) auf Rang vier.

Den Tagessieg sicherte sich die Slowenin Ema Klinec, die im zweiten Durchgang einen Versuch auf 134,5 Meter stehen konnte und sich so von Position fünf nach ganz oben kämpfte. Neben Klinec schafften es Österreichs Chiara Kreuzer und Norwegens Anna Odine Stroem auf das Podium. In der kommenden Woche wird die sogenannte Raw-Air-Tour der Frauen fortgesetzt. Am nächsten Wochenende steht erstmals ein Skifliegen für Frauen auf dem Programm.