Theis steht mit Celtics vor Einzug in nächste Playoff-Runde

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis steht mit den Boston Celtics dicht vor dem Einzug in die zweite Playoff-Runde der NBA.

New York (dpa)

Die Celtics gewannen auswärts bei den Brooklyn Nets mit 109:103 (53:50) und gingen in der Playoff-Serie mit 3:0 Siegen in Führung. Bei einem weiteren Erfolg qualifizieren sich Theis und Co. für die nächste Runde der nordamerikanischen Profiliga.

Die Celtics lagen über den Großteil der Partie in Führung und setzten sich im Schlussabschnitt auf teilweise 15 Zähler Vorsprung ab. Dort trumpfte vor allem Jayson Tatum auf: 14 seiner 39 Punkte erzielte der Celtics-Forward im vierten Viertel. Theis steuerte neun Zähler und sechs Rebounds bei. Bei den Nets kamen die beiden Superstars Kevin Durant und Kyrie Irving nicht über jeweils 16 Zähler hinaus.

Die Dallas Mavericks haben trotz der Rückkehr von Luka Doncic den Ausgleich ihrer Serie gegen die Utah Jazz hinnehmen müssen. Nach der 99:100 (42:54)-Auswärtsniederlage steht es 2:2 nach Siegen. Doncic avancierte nach überstandener Wadenverletzung mit 30 Punkten zum Topscorer. Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber erzielte drei Zähler und sechs Rebounds. Elf Sekunden vor Schluss mussten die Mavs den Siegtreffer der Jazz durch Rudy Gobert hinnehmen.

Die Toronto Raptors haben ein vorzeitiges Playoff-Aus abgewendet: Durch einen 110:102 (54:49)-Heimerfolg über die Philadelphia 76ers verkürzen die Kanadier in der Serie auf 1:3. Die Minnesota Timberwolves haben in ihrem Duell mit den Memphis Grizzlies die Serie zum 2:2 ausgeglichen, am Samstag gewannen die Wolves zuhause mit 119:118 (60:56).