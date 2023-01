Tampa erreicht Playoffs - St. Brown siegt mit Detroit

Das Football-Team der Tampa Bay Buccaneers hat in der nordamerikanischen Profi-Liga NFL die Playoffs erreicht. Das Team um Star-Quarterback Tom Brady gewann dank einer Aufholjagd im Schlussviertel gegen Verfolger Carolina Panthers mit 30:24.

Nach einem 10:14-Rückstand zur Hälfte der Partie drehte der Super-Bowl-Gewinner von 2020 mit einem 20:10 im letzten Abschnitt die Partie und sicherte sich die Divisions-Meisterschaft. Brady warf für 432 Yards Raumgewinn und drei Touchdowns durch Mike Evans.

Unterdessen kann der deutsche NFL-Profi Amon-Ra St. Brown weiter auf den Einzug in die Playoffs hoffen. Der Wide Receiver gewann mit seinen Detroit Lions gegen die Chicago Bears mit 41:10. Während Detroit damit zum Abschluss der regulären Saison am kommenden Sonntag bei den Green Bay Packers noch zum ersten Mal seit 2016 wieder die Playoffs erreichen können, ist Chicago nach der neunten Niederlage in Serie abgeschlagener Letzter der Nord-Division.