Seiders viertes Saisontor reicht nicht für sein Team

Nach vier Gegentreffern im ersten Drittel kam das Team um Eishockey-Nationalspieler Seider am Mittwoch zwei Mal bis auf ein Tor an die Chicago Blackhakws heran, verlor am Ende aber dennoch 5:8. Auch Seiders Treffer zum zwischenzeitlichen 4:6 war zu wenig für den Gastgeber, für den es die zweite Niederlage in Serie war. Beim 5:6 kurz nach Seiders Tor hatte die Mannschaft berechtigte Hoffnung auf den Ausgleich, kassierte mit einem Feldspieler mehr aber gut drei Minuten vor Schluss ohne Torwart das vorentscheidende 5:7.