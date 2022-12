Niederlagen für Draisaitl und Seider

Ohne Torbeteiligung des 27 Jahre alten Kölners gab es am Montagabend (Ortszeit) nach Verlängerung ein 3:4. In der Pacific-Division der National Hockey League verpassten es die Oilers damit, an den Seattle Kraken vorbei auf Rang drei zu rücken.

Auch für Moritz Seider gab es ein 3:4 nach Verlängerung. Mit seinen Detroit Red Wings verlor der Abwehrspieler gegen die Washington Capitals und musste deswegen die sechste Pleite in Serie verkraften. Weil Torwart Ville Husso trotz allem einen Sahnetag erwischte und 39 der 42 Schüsse auf sein Tor abwehrte, sicherten sich die Red Wings aber zumindest den einen Punkt für die Verlängerung.