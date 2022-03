NHL: Zweite Niederlage in Serie für Draisaitl und Oilers

Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers im zweiten Spiel in Folge als Verlierer vom Eis gegangen. Die Oilers kassierten in der NHL eine 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)-Heimniederlage gegen das schwächste Team der Eastern Conference, die Montreal Canadiens.

Draisaitl war beim 1:1-Ausgleich im ersten Drittel mit einer Vorlage zur Stelle. Damit schloss Deutschlands Sportler des Jahres 2020 mit 79 Punkten in der Scorer-Liste zu Teamkollege Connor McDavid auf, beide teilen sich nun den ersten Platz. Im Schlussdurchgang kassierten die Oilers zwei Treffer.

Tim Stützle musste sich mit den Ottawa Senators trotz einer furiosen Aufholjagd den Arizona Coyotes mit 5:8 (0:2, 3:2, 2:4) geschlagen geben. Die Senators lagen Mitte des zweiten Drittels 0:4 zurück und erzielten dann fünf Tore in Folge. Stützle war an zwei Treffern direkt beteiligt, das gelang dem 20-Jährigen zum zweiten Mal in dieser Saison. Doch die Coyotes waren im Schlussabschnitt ihrerseits mit vier Toren nacheinander erfolgreich. Arizonas Nick Schmaltz trumpfte mit zwei Toren und fünf Vorlagen auf. Zum ersten Mal seit zehn Jahren erzielte ein Spieler in der NHL wieder sieben Punkte in einer Partie.

Auch Thomas Greiss und Moritz Seider kassierten mit den Detroit Red Wings am Samstag eine Niederlage: Mit 2:6 (1:3, 0:3, 1:0) verlor das deutsche Duo auswärts gegen die Florida Panthers. Nachdem Greiss im Mitteldrittel das fünfte Gegentor kassiert hatte, machte der Goalie im Tor Platz für Alex Nedeljkovic.