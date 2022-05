NFL: New Orleans Saints holen Wide Receiver Landry

Die New Orleans Saints aus der National Football League NFL haben sich einen weiteren vertragslosen Spieler gesichert.

New Orleans (dpa)

Wide Receiver Jarvis Landry soll künftig für die New Orleans Saints spielen.

Nach Safety Tyrann Mathieu haben sie laut übereinstimmenden Medienberichten nun auch Wide Receiver Jarvis Landry verpflichtet. Auf seinem Instagram-Kanal schrieb er bereits: «Zuhause!!! Wir sehen uns Who Dat Nation (Fan-Gemeinde der Saints, Anm. d. Red.).»

Der 29-Jährige stammt gebürtig aus der Nähe von New Orleans und spielte am College für die Louisiana State Universität (LSU). In der NFL lief er für die Miami Dolphins und die Cleveland Browns auf, die ihn nach drei Jahren im März entlassen hatten. Bei den Saints soll er einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben haben.