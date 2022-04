NBA-Titelfavorit Phoenix droht Ausfall von Devin Booker

Titelfavorit Phoenix Suns hat in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA mit deutlich größeren Problemen zu kämpfen als erwartet.

Suns-Star Devin Booker (l) erlitt in Spiel zwei gegen New Orleans eine Oberschenkelzerrung.

Dem Hauptrundensieger aus Arizona droht ein Ausfall von Starspieler Devin Booker, der sich bei der 114:125-Niederlage in Spiel zwei verletzt hatte. Der 25-Jährige erlitt nach einem ESPN-Bericht eine leichte Oberschenkelzerrung und soll in den Spielen drei und vier bei den New Orleans Pelicans ausfallen.

Die Suns sind als klarer Favorit auf den Titel in die Playoffs gegangen, stehen beim Stand von 1:1 in der Erstrundenserie im Modus best-of-seven nun aber unter Druck. Booker gilt als wichtigster Akteur des Teams neben dem routinierten Spielmacher Chris Paul. Im Vorjahr stand Phoenix im Finale und verlor nach einer 2:0-Führung noch mit 2:4 gegen die Milwaukee Bucks.