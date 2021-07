NBA-Draft: Wagner von Orlando Magic als Achter ausgewählt

Basketball-Talent Franz Wagner ist beim Draft der nordamerikanischen Profiliga NBA bereits an der achten Position ausgewählt worden.

Die Orlando Magic entschieden sich für den 19 Jahre alten Berliner, der damit neben Detlef Schrempf 1985 als frühester gebürtiger Deutscher der NBA-Geschichte gezogen wurde.

In der vergangenen Saison hatte bereits Wagners älterer Bruder Moritz (24) für die Magic gespielt. «Franzi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist unglaublich, du verdienst es. Davon träumst du dein ganzes Leben. Ich bin sprachlos, genieße den Moment, ich liebe dich», sagte Nationalspieler Moritz, der derzeit bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei ist, in einer emotionalen Videobotschaft.

Franz Wagner spielte zuletzt in der US-Collegemeisterschaft für die Michigan Wolverines und entschied sich frühzeitig für den Sprung in die NBA. Bei der Draft dürfen die NBA-Teams in einer vorgegebenen Reihenfolge Nachwuchsspieler verpflichten. Schrempf war vor 36 Jahren an achter Position ausgewählt worden, der spätere Superstar Dirk Nowitzki 1998 als Neunter.