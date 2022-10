Moritz Wagner nicht im NBA-Kader der Orlando Magic

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner steht nicht im NBA-Kader der Orlando Magic. Aus der am Tag vor dem Saisonstart veröffentlichten Liste geht hervor, dass der vier Jahre ältere Bruder von Franz Wagner zunächst als inaktiver Spieler geführt wird.

Der 25-Jährige hatte sich im Testspiel gegen die Cleveland Cavaliers am Knöchel verletzt und konnte die Partie nicht beenden. Die Saison startet in der Nacht zum Mittwoch mit dem Spiel der Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers (1.30 Uhr MESZ), die Magic haben ihre Auftaktpartie in der Nacht zum Donnerstag gegen die Detroit Pistons (1.00 Uhr MESZ).

Aus Deutschland einen Kader-Platz bei einer der 30 Mannschaften haben Franz Wagner (Orlando Magic), Dennis Schröder (Los Angeles Lakers), Daniel Theis (Indiana Pacers), Maxi Kleber (Dallas Mavericks) und Isaiah Hartenstein (New York Knicks).