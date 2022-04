Medien: Charlotte Hornets trennen sich von Coach Borrego

Die Hornets waren in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum zweiten Mal in Serie im Play-in-Game ausgeschieden, nachdem sie gegen die Atlanta Hawks mit 103:132 verloren hatten. Seit der Saison 2015/16 hatten sie es nicht mehr in die Playoffs geschafft und seit der Saison 2001/02 keine Playoff-Serie mehr gewonnen.

Der 44-jährige Borrego kam in vier Spielzeiten bei den Hornets auf eine Bilanz von 138:163. Erst im vergangenen August war sein Vertrag um mehrere Jahre verlängert worden.