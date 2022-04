Las Vegas Raiders verlängern mit Quarterback Carr

Die Raiders, bei denen seit kurzem auch der Stuttgarter Jakob Johnson unter Vertrag steht, bezahlen Carr für die drei Jahre nach Informationen von US-Medien 121,5 Millionen US-Dollar. Die Raiders machten zu den Vertragsdetails keine Angaben.

Carr wurde 2014 von der damals noch in Oakland beheimateten Mannschaft gedraftet und ist seither Stammspieler für das Team, das in seine dritte Saison in Las Vegas geht. «Ich habe meinem Agenten gesagt: Ich bin entweder ein Raider oder ich spiele Golf», sagte der 31-Jährige.