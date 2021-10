Jakob Johnson mit klarer Ansage bei Pk: «Siegen und Kämpfen»

Der Stuttgarter Football-Profi Jakob Johnson spielt seine dritte NFL-Saison - seine offensichtliche Verbundenheit mit dem VfB Stuttgart haben die Journalisten in den USA aber noch immer nicht verinnerlicht.

Foto: Fred Kfoury Iii/Icon SMI via ZUMA Press/dpa

Bekennender Fan des VfB Stuttgart: Jakob Johnson in Aktion.

«Dortmund oder Bayern?» wurde Johnson auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel seiner New England Patriots gegen die Houston Texans gefragt - und reagierte mit nur halb gespielter Empörung: «Hör zu: Das ist eine tolle Debatte, aber ich sage: Weder noch. Ich bin VfB Stuttgart, Siegen und Kämpfen, bis ich sterbe. Okay? Wir sind erst wieder zurück gekommen in die erste Liga und wir spielen ziemlich gut!»