Grubauer verliert mit Kraken bei den Anaheim Ducks

Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken gegen die Anaheim Ducks verloren. Beim 1:4 stand Grubauer nur in den beiden ersten Dritteln und bis zum Stand von 1:3 im Tor, ehe er Platz machte für Chris Driedger.

Philipp Grubauer (r) von Seattle Kraken in Aktion gegen Isac Lundestrom von Anaheim.

Grubauer hatte bis dahin 15 von 18 Schüssen gehalten und war im zweiten Drittel in einer unglücklichen Szene von einem Gegenspieler hart gegen den Kopf gecheckt worden. Die klar favorisierten Ducks holten den 17. Saisonsieg und festigten ihren Spitzenplatz in der Pacific-Divison, während die neu gegründeten Kraken mit nun 16 Niederlagen weiter am Ende dieser Tabelle stehen.