Erste Playoff-Niederlage für Sturm und Colorado in NHL

In der Halbfinal-Serie der Western Conference gegen die St. Louis Blues verlor das Team mit dem Augsburger Nico Sturm daheim 1:4. Für die Avalanche, im Westen der stärksten Eishockey-Liga der Welt das beste Team der Hauptrunde, besiegelten zwei Tore von David Perron sowie Treffer von Jordan Kyrou und Brandon Saad die erste Playoff-Niederlage in dieser Saison. Vor den anstehenden Auswärtsspielen in St. Louis am Samstag und Montag steht es nun 1:1.

Zuvor gewann Titelverteidiger Tampa Bay Lightning auch das zweite Auswärtsspiel bei den favorisierten Florida Panthers und geht nach dem 2:1 mit einer 2:0-Führung im Rücken in die beiden anstehenden Heimspiele. Die Panthers waren mit 58 Siegen das beste NHL-Team der Hauptrunde. Ross Colton erzielte 3,8 Sekunden vor Schluss das Siegtor für die Gäste. Zum Weiterkommen sind vier Erfolge nötig.