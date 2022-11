Draisaitl-Treffer zu wenig für Edmonton Oilers

Das elfte Saisontor von Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der NHL nicht zum Sieg gereicht.

Leon Draisaitl (M) von den Edmonton Oilers reagiert nach einem Tor von Nico Hischier (l) von den New Jersey Devils.

Deutschlands bester Eishockey-Spieler traf beim 2:5 gegen die New Jersey Devils zum 1:1-Ausgleich. «Wir haben das Spiel relativ gut begonnen, wir hatten nach dem 1:1 Chancen zur Führung - und dann hatten wir einfach selbst verschuldete Fehler, die wir nicht haben dürfen. Und wenn du gegen ein Team spielst, das so in Form ist, dann kostet dich das», sagte Oilers-Trainer Jay Woodcroft.

Die Devils feierten den 13. Saisonsieg in Serie. Der nächste wäre ein Rekord für das Team. Die Oilers sind dagegen weiter eine Mannschaft ohne Konstanz und stehen bei zehn Siegen und neun Niederlagen.

Auch die Boston Bruins brauchen nicht mehr viel für eine Bestmarke. Nach dem 5:3 gegen die Tampa Bay Lighnting fehlen nur noch zwei Siege, um den besten Saisonstart ihrer Geschichte einzustellen mit dann 19 Siegen in den ersten 21 Spielen. Das gelang den Bruins zuletzt vor 93 Jahren.