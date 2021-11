Draisaitl mit nächster Gala-Vorstellung bei Oilers-Sieg

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat im dritten NHL-Spiel in Serie getroffen und ist nach einer weiteren Gala-Vorstellung nun der Topscorer in der besten Liga der Welt.

Beim 5:2 seiner Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators erzielte der Kölner das 1:0 und 3:1. Zudem bereitete er den Treffer zum Endstand vor, in dem er den Puck zu Jesse Puljujärvi spielte, obwohl er selbst die Chance zum Hattrick hatte.

«Ich fühle mich mehr als gut, den Puck einem anderen zu überlassen, um ein Tor zu schießen. Ich liebe es, wenn ich andere beim Tore schießen sehe», sagte Draisaitl auf der Pressekonferenz. «Aber natürlich liebe ich es auch, selbst Tore zu erzielen.»

Es waren seine Saisontore acht und neun, insgesamt steht er nach neun Spielen nun bei 20 Scorerpunkten in dieser Spielzeit. Draisaitl ist der erste Spieler seit Mario Lemieux (Pittsburgh Penguins) in der Saison 2002/2003, der in weniger als zehn Spielen 20 Punkte erreicht hat. Teamkollege Connor McDavid hatte zwei Vorlagen und liegt mit einem Zähler Rückstand auf Rang zwei der NHL-Bestenliste. Für die Oilers war es bereits der achte Sieg im neunten Saisonspiel.

«Das Selbstvertrauen ist da», meinte der 26-jährige Draisaitl, wollte seine Leistung aber nicht zu sehr herausheben: «Individuelle Statistiken, persönliche Auszeichnungen - ich war da, ich habe es getan, ich bin wirklich stolz darauf. Aber dafür bin ich nicht hier, dafür ist Connor nicht hier, dafür ist niemand hier. Wir alle wollen gewinnen, wir sind eine großartige Truppe. Der Start ist toll, sowohl für mich als auch für uns als Mannschaft.»