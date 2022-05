Boston Celtics und Theis kassieren Heimniederlage

Die Boston Celtics haben das dritte Spiel im Finale der Eastern Conference der NBA verloren. Der Club aus dem Osten der USA musste sich in heimischer Halle den Miami Heat mit 103:109 (47:62) geschlagen geben.

Damit liegen die Celtics um den deutschen Basketball-Nationalspieler Daniel Theis, dem nur ein Punkt gelang, in der Best-of-seven-Serie 1:2 zurück. Boston braucht daher am Montag dringend einen Sieg, um sich den Traum vom NBA-Finale am Leben zu erhalten. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, kommt weiter.

Die Gäste starteten sehr gut in die Partie und dominierten mit Rückkehrer Kyle Lowry, der die letzten vier Spiele verpasst hat, das erste Viertel mit 39:18. Im zweiten Abschnitt bauten die Heat ihre Führung kurz vor der Halbzeit bis auf 62:37 aus.

Angeführt vom überragenden Jason Tatum, dem 40 Punkte gelangen, kamen die Gastgeber zum Ende des letzten Viertels noch einmal bis auf einen Punkt heran. Doch die Heat, denen Jimmy Butler wegen einer Knieverletzung in der zweiten Halbzeit fehlte, brachten den Vorsprung über die Zeit.