Boston Bruins verpflichten Nationalspieler Wissmann

Wechselt in die NHL zu den Boston Bruins: Kai Wissmann von den Eisbären Berlin.

Der 25-Jährige wechselt von den Eisbären Berlin in die beste Eishockey-Liga der Welt und verdient laut Mitteilung vom Dienstag 825.000 US-Dollar.

Der aus Villingen-Schwenningen stammende Verteidiger spielte nach der Meisterschaft mit Berlin bei der WM in Finnland ein starkes Turnier und kam auf zwei Treffer und fünf Vorlagen in acht Spielen. Unter welchem Trainer Wissmann um einen Platz im Kader kämpft, ist noch unklar. Die Bruins hatten Coach Bruce Cassidy am Montag entlassen.