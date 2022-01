23 Punkte von Schröder: Celtics drehen Spiel gegen Pelicans

Auch dank eines gut aufgelegten Dennis Schröder haben die Boston Celtics in der NBA einen 18-Punkte-Rückstand noch aufgeholt und gegen die New Orleans Pelicans gewonnen.

Der Basketball-Nationalspieler aus Braunschweig kam beim 104:92 auf 23 Punkte, fünf Rebounds und den Spiel-Bestwert von neun Vorlagen.

«Es war ein frühes Spiel und wir sind nicht auf dem richtigen Weg rausgekommen», sagte Schröder zu der Partie, die am Nachmittag Ortszeit begonnen hatte. In der Halbzeit sei es darum gegangen, jeden im Team in die Verantwortung zu nehmen und dann mit mehr Energie zu spielen. «Ich denke, das ist, was wir in der zweiten Halbzeit gemacht haben.» Für die Celtics war der 23. Saisonsieg wichtig, um in der Eastern Conference die Playoff-Chancen zu erhalten.