Zverev: «So weit, mit den besten Spielern zu konkurrieren»

Olympiasieger Alexander Zverev geht zuversichtlich ins Masters von Indian Wells. «Ich fühle mich gut. Ich habe mich in Dubai auch schon gut gefühlt und das wird hoffentlich jetzt jede Woche besser», sagte der Tennis-Profi aus Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Bei der seit Mittwoch laufenden Veranstaltung im Süden Kaliforniens ist Zverev an Nummer zwölf gesetzt und steigt deswegen erst in der zweiten Runde ein. «Ich habe das Gefühl, ich bin wieder so weit, mit den besten Spielern der Welt zu konkurrieren und auf einem Niveau zu sein», sagte er.

