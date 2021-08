Zverev sagt für Toronto ab - Federer weiter verletzt

Hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Tornto abgesagt: Alexander Zverev mit seiner Goldmedaille.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev wird nicht beim Masters-Turnier in Toronto in der kommenden Woche starten, teilten die Organisatoren mit.

«Aufgrund der intensiven letzten Wochen und meiner unglaublichen Erfahrung bei Olympia brauche ich mehr Zeit zur Erholung», sagte der 24-jährige Hamburger in einer Mitteilung der Veranstalter. «Es war eine schwierige Entscheidung für mich, weil ich gute Erinnerungen an Kanada habe», fügte der Sieger von 2017 hinzu.

Zverev war am 2. August aus Tokio nach Deutschland gekommen. Er hatte sich danach unter anderem in das Goldene Buch seiner Geburtsstadt Hamburg eingetragen und die offizielle Teampräsentation von Fußball-Rekordmeister Bayern München besucht.

Direkt nach dem Turnier in Toronto folgt in Cincinnati eine weitere Masters-Veranstaltung als Vorbereitung auf die US Open, die am 30. August beginnen. Im Vorjahr hatte Zverev in New York das Endspiel erreicht und seinen ersten Grand-Slam-Titel nur hauchdünn verpasst.

Der langjährige Weltranglisten-Erste Roger Federer wird in Toronto und in Cincinnati fehlen. Der an diesem Sonntag 40 Jahre alt werdende Schweizer hat weiter mit Knieproblemen zu kämpfen und sagte seine Teilnahmen nach Angaben der Organisatoren ab. Nach seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon hatte Federer bereits auf die Olympischen Spielen in Tokio verzichtet. Der Gewinner von 20 Grand-Slam-Titeln wurde im vorigen Jahr zweimal am rechten Knie operiert.