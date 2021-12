Zverev hofft auf mehr Respekt für andere Sportler

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich für eine bessere Bezahlung der Athleten in anderen Sportarten ausgesprochen.

«Ich hoffe, dass viele Sportarten, die Leichtathletik und auch physische Sportarten wie der Radsport, bald ein bisschen aufholen, was das Finanzielle angeht», sagte der 24-Jährige nach seiner Auszeichnung als «Sportler des Jahres» in Baden-Baden: «Sie verdienen es genauso sehr wie wir.»

Die Zeit im olympischen Dorf bei den Sommerspielen in Tokio habe ihm «ein bisschen die Augen geöffnet», sagte die Nummer drei der Tennis-Welt: «Tennis ist eine relativ reiche Sportart im Gegensatz zu vielen anderen olympischen Sportarten. Wir leben in einer anderen Realität», sagte Zverev: «Wir kommen zum Turnier, es wird das teuerste Hotel der Stadt gebucht. Wir haben eine Suite, die ist größer als meine Wohnung zuhause.» In Japan hatte Zverev im olympischen Dorf gewohnt, er wurde im Sommer erster deutscher Tennis-Olympiasieger im Herren-Einzel.

Er habe schon immer Respekt für andere Sportarten gehabt, sagte der Hamburger. Schließlich würden auch die anderen Athleten wie die Tennisprofis sehr viel Arbeit in ihren Sport stecken.