Tennis-Ass Zverev erreicht Halbfinale in Montpellier

Im Halbfinale trifft der an Nummer 1 gesetzte Zverev auf den Schweden Mikael Ymer. Das Hartplatzturnier in Südfrankreich ist mit 490.990 Euro dotiert.

Zuvor hatte Zverev, der vor zwei Wochen bei den Australian Open bereits im Achtelfinale am Kanadier Denis Shapovalov gescheitert war, bekanntgegeben, dass er nicht beim Davis-Cup-Erstrundenspiel in Rio de Janeiro am 4./5. März antritt. «Ich bin traurig, die Davis-Cup-Vorrunde in Brasilien zu verpassen. Leider passen Ort und Zeitpunkt mit zwei bevorstehenden Masters-Turnieren auf einem anderen Kontinent und Belag nicht in meinen Turnierplan», sagte Zverev in einer Mitteilung.

In der Woche nach der Davis-Cup-Partie wird in Indian Wells das Masters-1000-Event gespielt, danach geht es für die Tennisstars weiter nach Miami. Teamchef Michael Kohlmann nominierte für die Begegnung auf Sand in Brasilien Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Daniel Altmaier sowie die beiden Doppel-Spezialisten Kevin Krawietz und Tim Pütz.