Tennis-Ass Jule Niemeier verliert auch in Adelaide

Jule Niemeier wartet in der neuen Saison weiter auf ihren ersten Sieg.

Konnte auch in Adelaide nicht gewinnen: Jule Niemeier.

Die deutsche Nummer eins verlor beim top besetzten Tennis-Turnier in Adelaide in der ersten Runde der Qualifikation gegen die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 31.) mit 4:6, 3:6 und verpasste damit bei der mit 780.637 Dollar dotierten WTA-Veranstaltung den Sprung ins Hauptfeld.

Schon beim United Cup rund um den Jahreswechsel hatte Niemeier (23) ihre beiden Gruppenspiele verloren. Die Nummer 65 der Welt geht damit ohne Erfolgserlebnis in die am 16. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne.