Schweiz setzt im Davis Cup auf Routinier Wawrinka

Trier (dpa)

Das Schweizer Davis-Cup-Team setzt im Duell mit Deutschlands Tennis-Herren auf Routinier Stan Wawrinka. «Es ist ein Riesengewinn, dass wir ihn im Team haben», sagte der Schweizer Trainer Severin Lüthi in Trier, wo beide Teams am Freitag und Samstag in der Qualifikation aufeinandertreffen.

Von dpa