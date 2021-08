Noch nicht fit: Serena Williams verzichtet auf US Open

Serena Williams wird nicht an den US Open teilnehmen.

Die langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Serena Williams hat ihre Teilnahme an den am Montag beginnenden US Open abgesagt.

Die 39-jährige Amerikanerin teilte via Instagram mit, sie folge damit dem Rat ihrer Ärzte und wolle zunächst einen Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur komplett ausheilen lassen. Die Verletzung hatte sich Serena Williams in ihrem Erstrunden-Match in Wimbledon vor knapp zwei Monaten zugezogen.

Durch den Verzicht verringern sich die Chancen der aktuellen Weltranglisten-22. weiter, doch noch den 24. Grand-Slam-Titel ihrer Karriere zu gewinnen. Damit würde sie den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Zuletzt konnte die einstige Nummer eins Anfang 2017 bei den Australian Open einen Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere holen. Die US Open konnte die in einem Monat 40 Jahre alt werdende Serena Williams sechs Mal gewinnen.

Durch ihre Absage fehlt ein weiterer großer Name im Turnier. Bei den Herren sind die Grand-Slam-Rekord-Turniersieger Roger Federer und Rafael Nadal sowie der österreichische Titelverteidiger Dominic Thiem nicht dabei.