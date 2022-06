Niemeier und Petkovic im Wimbledon-Doppel eine Runde weiter

Nach ihrem überraschenden Erfolg im Einzel ist Jule Niemeier an der Seite von Andrea Petkovic beim Rasen-Klassiker in Wimbledon auch im Doppel in die nächste Runde eingezogen.

Das deutsche Tennis-Duo bezwang Miyu Kato aus Japan und Aldila Sutjiadi aus Indonesien in einem Krimi in 2:37 Stunden mit 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (14:12). Im entscheidenden Satz lagen Niemeier (22) und Petkovic (34) bereits zweimal mit einem Break hinten, kämpften sich aber zurück und harmonierten bis zum Ende prächtig. In der zweiten Runde treffen sie auf das an Nummer neun gesetzte chinesische Doppel Xu Yifan und Yang Zhaoxuan.

Am Mittwoch hatte Niemeier bei ihrer Wimbledon-Premiere sensationell souverän mit 6:4, 6:0 die Weltranglisten-Dritte Anett Kontaveit aus Estland geschlagen. In der dritten Runde trifft sie auf die Ukrainerin Lessia Zurenko.