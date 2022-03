Nadal 2022 weiter ungeschlagen: Auftaktsieg in Indian Wells

Rekord-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal hat auch das 16. Tennis-Spiel in diesem Jahr gewonnen, beim Masters in Indian Wells aber nur mit Mühe die nächste Runde erreicht.

Der Spanier bezwang zum Auftakt Sebastian Korda aus den USA 6:2, 1:6, 7:6 (7:3) und steht nach seinem Freilos in Runde eins nun in der dritten Runde. Dort trifft er auf den Briten Daniel Evans. Korda lieferte Nadal einen großen Kampf, lag im letzten Satz zwischenzeitlich bereits 5:2 in Führung und erzwang nach dem 5:6 noch den Tie-Break.

«Ich fühle mich sehr glücklich, weitergekommen zu sein. Sebastian hat fantastisches Tennis gespielt», sagte Nadal im Interview auf dem Platz. «Ich habe nicht mein bestes Match gespielt, ohne Frage. Ich habe gut angefangen, aber im zweiten Satz hatte ich viele Fehler. Er hat mich echt in Schwierigkeiten gebracht.»

Nadal hat trotz einer Verletzung am Fuß seit Jahresbeginn bereits das ATP-Turnier in Melbourne, die Australian Open und das ATP-Turnier in Acapulco gewonnen und noch keine Niederlage kassiert. Mit 21 Major-Siegen ist der 36-Jährige der erfolgreichste Tennis-Spieler der Geschichte.