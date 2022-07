Mehr als 13.700: Isner serviert meiste Asse auf ATP-Tour

Der 2,08 Meter große Hüne schlug am 1. Juli im Drittrunden-Spiel beim Rasen-Klassiker in Wimbledon gegen den Südtiroler Jannik Sinner sein insgesamt 13.729. Ass und zog damit am Kroaten Ivo Karlovic vorbei, der die Bestmarke zuvor innehatte, teilte die Profiorganisation ATP mit.

Aufschlagriese Isner hatte in der zweiten Runde den früheren Wimbledonsieger Andy Murray aus Großbritannien bezwungen und alleine in dieser Partie 36 Asse serviert. Gegen Sinner waren es 24, die aber nicht zum Erfolg führten. Isner unterlag mit 4:6, 6:7 (4:7), 3:6.