Masters in Indian Wells: Alcaracz in der nächsten Runde

Alcaraz, der in der Weltrangliste auf Platz zwei liegt, gewann in zwei Sätzen mit 7:6 (7:4), 6:3, er benötigte 1:41 Stunden. Er machte die Runde der besten 16 komplett, in der auch der Deutsche Alexander Zverev steht. Der Olympiasieger wird im Achtelfinale aber gegen den ehemaligen Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus Russland spielen. Der an Nummer eins gesetzte Alcarez wird auf den Briten Jack Draper treffen.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic fehlt bei dem mit 10,1 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier wegen seiner fehlenden Corona-Impfung und des dadurch nicht bekommenden US-Visums, der Spanier Rafael Nadal ist verletzt.