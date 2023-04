Maria erreicht zweite Runde in Bogotá

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim Tennis-Turnier in Bogotá problemlos in die zweite Runde eingezogen.

Steht in Bogotá in der zweiten Runde: Tatjana Maria.

Die 35-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich zum Auftakt gegen Katrina Scott aus den USA mit 6:1, 6:4 durch. Die an Nummer zwei gesetzte Maria ist die einzige deutsche Starterin beim mit knapp 260.000 US-Dollar dotierten Sandplatz-Turnier in der kolumbianischen Hauptstadt.

Beim WTA-Turnier in Charleston/USA war dagegen gleich für drei deutsche Teilnehmerinnen in der ersten Runde Endstation. Anna-Lena Friedsam aus Andernach verlor gegen die Russin Warwara Gratschowa ebenso in zwei Sätzen wie die Dortmunderin Jule Niemeier gegen Catherine McNally aus den USA und Sabine Lisicki gegen die US-Amerikanerin Caroline Dolehide.