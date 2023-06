Internationale Pressestimmen zum French-Open-Finale

Der 36 Jahre alte Serbe bezwang im Finale der French Open den Norweger Casper Ruud. Djokovic ließ mit Grand-Slam-Titel Nummer 23 den Spanier Rafael Nadal hinter sich. Die internationale Presse schreibt dazu:

Serbien:

«novosti.rs»: «Wow! Novak Djokovic ist der beste Tennisspieler aller Zeiten! Der Serbe hat Roland Garros gewonnen, Sportgeschichte wurde geschrieben! Novak Djokovic hat zum dritten Mal in seiner Laufbahn Roland Garros gewonnen, mit einem fantastischen Spiel gegen Casper Ruud schrieb er Tennisgeschichte und gewann die 23. Grand-Slam-Trophäe, was noch kein Tennisspieler vor ihm geschafft hatte. Obwohl er das Spiel nicht optimal eröffnete, gelang es ihm, auf höchstem Niveau zu spielen und sich in Paris den Pokal zu sichern.»

Portal «nova.rs»: Ein überlegener Djokovic gewann Roland Garros und den 23. Grand-Slam-Titel souverän: Er bezwang Ruud in einem Finale für die Geschichte und einen Allzeit-Rekord.»

Norwegen:

«Verdens Gang»: «Casper Ruud legte einen enormen Start gegen Novak Djokovic hin, aber er war niemals nah dran, die serbische Legende an einem historischen Triumph zu hindern. Das war der Tag von Novak Djokovic.»

Rundfunksender NRK: «Ratloser Ruud von historischem Djokovic geschlagen.»

Sender TV2 zu Ruuds drittem Grand-Slam-Finale: «Aller guten Dinge sind gewiss nicht drei. Casper Ruuds imponierende Roland-Garros-Reise endete mit noch einer Finalniederlage, diesmal gegen einen Serben auf Rekordjagd.»

«Dagbladet»: «Casper Ruud musste einsehen, dass Novak Djokovic zu stark wurde. Der Serbe überholt Rafael Nadal als der Grand-Slam-Sammler aller Zeiten.»