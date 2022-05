Friedsam in Straßburg im Achtelfinale

Anna-Lena Friedsam ist Angelique Kerber beim Tennis-Turnier in Straßburg ins Achtelfinale gefolgt.

Steht in Straßburg im Achtelfinale: Anna-Lena Friedsam.

Die 28-Jährige besiegte in ihrem Auftaktmatch die Australierin Daria Saville mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:5). Friedsam trifft nun auf die an Nummer vier gesetzte Belgierin Elise Mertens.

Kerber hatte sich am Montag gegen Diane Parry aus Frankreich mit 6:3, 6:4 durchgesetzt und damit ihre Niederlagenserie beendet. Die deutsche Nummer eins hatte zuvor fünf Partien nacheinander verloren. Kerber hatte auch deshalb eine Wildcard für das Turnier in Straßburg angenommen, um vor den French Open Spielpraxis zu sammeln.

Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag in Paris. In Straßburg trifft die dreimalige Grand-Slam-Siegerin nun auf Aljaksandra Sasnowitsch aus Belarus.