Erstrunden-Aus für Altmaier in Lyon

Daniel Altmaier ist beim Tennis-Turnier in Lyon bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die neue deutsche Nummer zwei musste sich dem Argentinier Federico Coria mit 3:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben.

Altmaier (23) hatte in der vergangenen Woche noch das Challenger-Turnier in Heilbronn gewonnen und sich dadurch in der Weltrangliste auf Platz 54 verbessert. Das frühe Aus in Lyon bedeutete nun wenige Tage vor Beginn der French Open in Paris einen kleinen Rückschlag für den Kempener. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag.