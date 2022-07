Djokovic erreicht locker das Achtelfinale

Der an Nummer eins gesetzte Serbe bezwang in 1:52 Stunden seinen Landsmann Miomir Kecmanovic 6:0, 6:3, 6:4 und trifft nun auf Tim van Rijthoven.

Der 25 Jahre alte Niederländer war nur mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen und setzte sich in der dritten Runde gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien mit 6:4, 6:3, 6:4 durch. Van Rijthoven hatte bereits das Vorbereitungsturnier in 's-Hertogenbosch gewonnen und ist seit acht Spielen auf Rasen ungeschlagen.

Djokovic strebt seinen siebten Titel in Wimbledon an. Er ist als Weltranglisten-Dritter an eins gesetzt, weil Daniil Medwedew nach dem Ausschluss russischer Tennisprofis wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine ebenso fehlt wie der verletzte Hamburger Alexander Zverev.