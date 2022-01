Andrea Petkovic bei Turnier in Melbourne im Viertelfinale

Andrea Petkovic zeigt im neuen Tennis-Jahr weiter eine gute Frühform. Beim WTA-Turnier in Melbourne gewann die 34 Jahre alte Darmstädterin am Donnerstag gegen Clara Burel aus Frankreich mit 7:5, 2:6, 6:4.

Zeigt im neuen Tennis-Jahr weiter eine gute Frühform: Andrea Petkovic in Aktion.

Im Viertelfinale der mit 239.477 Dollar dotierten Veranstaltung kommt es für Petkovic nun zu einem Duell mit der Japanerin Naomi Osaka.

Der frühere Nummer eins der Welt gewann gegen Maryna Zanevska aus Belgien klar mit 6:1, 6:1 und zeigte in ihrem zweiten Match nach langer Pause eine starke Leistung. Das Turnier dient als Vorbereitung auf die Australian Open, die am 17. Januar in Melbourne beginnen. Osaka ist dort Titelverteidigerin.