Altmaier mit Zweisatzsieg gegen Querrey in Indian Wells

Daniel Altmaier ist in Indian Wells eine Runde weiter.

Nach knapp 63 Minuten war das einseitige Duell nach dem ersten Matchball Altmaiers beendet. In der Weltrangliste liegt Querrey 25 Positionen vor dem Deutschen. In Runde zwei wartet auf Altmaier der an Nummer 23 gesetzte Bulgare Grigor Dimitrow.

Für Philipp Kohlschreiber ist das Turnier nach dem Auftaktmatch dagegen schon beendet. Der 37 Jahre alte Augsburger unterlag dem Japaner Taro Daniel mit 2:6, 4:6. Nach 1:40 Stunden war die Niederlage des Routiniers besiegelt. Kohlschreiber liegt auf Platz 107 der ATP-Weltrangliste; vor zwei Jahren hatte er den Japaner Daniel in Monaco noch besiegt.

Das ATP-Hartplatzturnier in Indian Wells ist mit einem Preisgeld von 8,359 Millionen US-Dollar dotiert.