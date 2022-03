Zimmermann: Präsidentenamt für Peters «eine Nummer zu groß»

«Ich habe null Probleme mit ihm, glaube aber, dass der Job in der ersten Reihe für ihn einfach eine Nummer zu groß ist und er das Standing in der Breite nicht hat», sagte der 60 Jahre alte Rechtsanwalt aus Wiesloch im Interview der «Badischen Neueste Nachrichten».

Zimmermann ist beim Deutschen Fußball-Bund für Jugendfußball und Schiedsrichterwesen zuständig und der Kandidat der Amateure für das Amt des 1. Vizepräsidenten. Der Präsident des Badischen Fußballverbandes beklagte vor dem Bundestag des Verbandes am Freitag in Bonn, wo der frühere Schalker Spitzenfunktionär Peters und Bernd Neuendorf als Kandidat des stimmstarken Amateurlagers bei den Präsidentschaftswahlen antreten, das schlechte Image des DFB. «Der DFB ist viel besser als das Bild, das von ihm gezeichnet wird», sagte Zimmermann. 95 Prozent der aktuellen Probleme seien in der Zeit vor 2013,2014 entstanden: «Es sind Uraltthemen, die wir abarbeiten.»