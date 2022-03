Wüst ruft Sponsoren zur Unterstützung von Schalke auf

Wüst zollte Schalke Respekt für die Kündigung des Sponsors Gazprom infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine. «Das wird keine leichte Situation sein», sagte der CDU-Politiker nach einem Krisengespräch mit Wirtschaft und Gewerkschaften zu den Folgen der russischen Invasion in die Ukraine für Nordrhein-Westfalen.

Er lade alle ein, die einen Zweitligisten unterstützen wollten, das jetzt zu tun. «Das ist eine gute Gelegenheit und hat sicherlich auch einen doppelten Werbewert, wenn man es in dieser Situation tut.» Auf die Frage, ob das Land NRW zur Not bereit wäre, die 2020 gewährte Landesbürgschaft zu leisten, sagte Wüst: «Über alles, was das Land betrifft, werden wir zu gegebener Zeit beraten.»